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Германия может разрешить Huawei поставлять оборудование для сетей 5G - СМИ

Китайская Huawei Technologies Co., возможно, получит разрешение на поставку компонентов для сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Германии, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект документа с требованиями к безопасности федеральных телекоммуникационных сетей.

По данным издания, канцелярия федерального канцлера выступила против ужесточения требований к безопасности, которые могли бы закрыть Huawei доступ к рынку 5G, поскольку Ангела Меркель не хочет допустить конфликта с Китаем.

Так, в проекте отсутствует ранее обсуждавшееся условие, что "системы (коммуникации) должны поставляться только заслуживающими доверия поставщиками". На исключении этой формулировки настаивали в канцелярии и министерстве экономики.

Некоторые законодатели раскритиковали это решение. Председатель международного комитета Бундестага Норберт Рёттген сказал, что подобные вопросы, которые имеют стратегическое значение, не должны решаться на административном уровне.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Примеру США последовали и некоторые другие страны. За последний год от использования продуктов Huawei в мобильных сетях отказались Австралия, Япония, Новая Зеландия, Канада и Тайвань.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, HUAWEI


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]