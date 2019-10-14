Германия может разрешить Huawei поставлять оборудование для сетей 5G - СМИ

Китайская Huawei Technologies Co., возможно, получит разрешение на поставку компонентов для сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Германии, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект документа с требованиями к безопасности федеральных телекоммуникационных сетей.
По данным издания, канцелярия федерального канцлера выступила против ужесточения требований к безопасности, которые могли бы закрыть Huawei доступ к рынку 5G, поскольку Ангела Меркель не хочет допустить конфликта с Китаем.
Так, в проекте отсутствует ранее обсуждавшееся условие, что "системы (коммуникации) должны поставляться только заслуживающими доверия поставщиками". На исключении этой формулировки настаивали в канцелярии и министерстве экономики.
Некоторые законодатели раскритиковали это решение. Председатель международного комитета Бундестага Норберт Рёттген сказал, что подобные вопросы, которые имеют стратегическое значение, не должны решаться на административном уровне.
Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.
Примеру США последовали и некоторые другие страны. За последний год от использования продуктов Huawei в мобильных сетях отказались Австралия, Япония, Новая Зеландия, Канада и Тайвань.
Президент Азербайджана в 2020 году посетит с визитом Кыргызстан
Будапешт заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку – премьер Венгрии
Баку и Ташкент подпишут контракты на $432 млн – президент Узбекистана
Песков: эффективность российско-саудовского диалога в плане урегулирования нефтяного рынка доказана, диалог будет продолжаться
Kogas может стать инвестором строительства СПГ-терминала в Рижском заливе - СМИ
Падение цен на нефть превышает 2,5%, Brent торгуется около $59 за баррель
Испанские курорты не досчитаются 1,3 млн туристов осенью и зимой из-за краха Thomas Cook
Рост номинальной среднемесячной зарплаты в Азербайджане в 2019г составит до 15% - Бабаев
Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
В Баку пройдет Географический диктант
В Баку прошла презентация книги Арифа Турана «Баяты, рубаи, газели»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго