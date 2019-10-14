Порядка 2 тыс. разведчиков стран ОДКБ участвуют в учениях на территории Белоруссии

Специальные учения разведывательных подразделений стран Организации договора о коллективной Безопасности (ОДКБ) "Поиск-2019" начались в понедельник в Белоруссии, сообщает Объединенный штаб ОДКБ.
"Мы уделяем особое внимание системе подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ в целях повышения их оперативной совместимости при выполнении задач по предназначению в регионах коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм и способов управления и ведения разведки", - сказал на церемонии открытия учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
В ходе учений будут отработаны разноплановые задачи с задействованием практически всех видов разведки в интересах локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе. Перебазирование военнослужащих стран ОДКБ в назначенные районы будет производиться наземным, воздушным и иными способами, в том числе ночью. Подразделения выполнят войсковую, специальную, радиоэлектронную, инженерную и артиллерийскую разведки.
Военнослужащие шести государств также отработают вопросы организации засад, блокирования незаконных вооружённых формирований и освобождения населённых пунктов.
Руководит учениями "Поиск-2019", которые пройдут с 14 по 18 октября, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Игорь Король.
Маневры проходят на полигонах Обуз-Лесновский, Домановский, Чепелево и Осиповичский в Белоруссии.
В учениях принимают участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего задействованы около 2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.
Специальные учения с силами и средствами разведки государств - членов ОДКБ "Поиск-2019" проводятся в рамках совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2019".
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