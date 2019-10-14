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СНГ 14.10.2019 18:30

Белоруссия собирается получить в США статус страны с рыночной экономикой

Министерство экономики Белоруссии планирует на следующей неделе на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы ВБ и МВФ в Вашингтоне подписать договор с компанией Crowell&Moring для юридической поддержки процесса получения статуса страны с рыночной экономикой, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минэкономики.

"На текущей неделе на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы ВБ и МВФ в Вашингтоне планируется подписать договор между Министерством экономики Беларуси и компанией компания Crowell&Moring, которая имеет положительный опыт в юридическом сопровождении подобных процедур", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее правительство Белоруссии приняло постановление №690, в соответствии с которым Минэкономики заключит договор с Crowell&Moring, которая должна юридически сопровождать перевод министерством торговли США статуса Белоруссии из страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

"Помимо очевидных экономических выгод пересмотр статуса будет иметь серьезные имиджевые последствия для Беларуси в системе международной торговли, и способствовать формированию сбалансированных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО", - подчеркивают в Минэкономики.

В ведомстве считают, что процесс получения статуса страны с рыночной экономикой займет не более 1 года.

В пресс-службе напомнили, что статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Белоруссией после распада СССР. "Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным", - констатируют в Минэкономики.

Там напомнили, что ранее был успешно пересмотрен статус экономик России, Казахстана, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии.

"В силу развития белорусско-американских отношений и укрепления деловых связей возникла необходимость в пересмотре такого подхода, чтобы белорусские компании-экспортеры и американские инвесторы в нашей стране могли пользоваться недискриминационным режимом в торговле", - пояснили в Минэкономики.

"Республика Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто", - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЭКОНОМИКА, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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