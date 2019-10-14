Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8752 RUR   0.0265 GBR   2.1433 TRY   0.2883

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.70 1.15 Brent 60.51 1.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.10.2019 18:41

Совет ЕС осудил военную операцию Турции в Сирии

Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, выразил в специальном заявлении свое осуждение вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

"ЕС осуждает военные действия Турции, которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, что приводит к увеличению страданий гражданских лиц и дальнейшему перемещению населения, что серьезно затрудняет доступ к гуманитарной помощи", - говорится в документе.

В нем напоминается заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам от имени Европейского союза от 9 октября 2019 года, в котором Турцию настоятельно призывают прекратить свои односторонние военные действия в северо-восточной Сирии и вывести оттуда свои силы.

Действия Турции, считают в ЕС, "значительно затрудняют перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии".

Главы МИД стран ЕС отметили, что операция также существенно подрывает прогресс, достигнутый к настоящему времени глобальной коалицией по разгрому "Исламского государства". Они подчеркнули, что ИГ остается угрозой европейской и международной безопасности.

"Европейский союз по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства. Это может быть обеспечено только путем подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, о котором договорились сирийские стороны в рамках женевского процесса под руководством ООН", - сказано в коммюнике.

В заявлении отмечается, что Турция является ключевым партнером Европейского союза и очень важным участником в процессе сирийского кризиса и в регионе.

"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами, а не военными действиями и в соответствии с международным гуманитарным правом", - призывают в Европейском союзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


ЕС поддерживает контакты с Анкарой в связи с операцией на северо-востоке Сирии Эрдоган пригрозил ЕС отправкой в его страны сирийских беженцев в случае критики операции "Родник мира" ЕС не сможет претворить в жизнь ограничительные меры против Анкары, считает глава МИД Турции ЕС готовит меры в ответ на бурение Турцией кипрского шельфа - представитель Могерини Турция незаконными буровыми операциями близ Кипра нарушает его суверенитет - Могерини Туск призвал Турцию соблюдать суверенные права Кипра на фоне спора о бурении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]