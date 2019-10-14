Зеленский выступил перед военными в Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является независимым унитарным государством, и ее военнослужащие будут защищать эти заложенные в конституции страны принципы.
"Конституция Украины говорит, что Украина - независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство, и если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, нашими защитниками, Защитниками с большой буквы", - сказал президент в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими Операции объединенных сил.
Зеленский подчеркнул, что сегодня он и каждый украинец должны просто сказать украинским военным "спасибо" за "отвагу, доблесть, характер, дух, волю и выдержку". "За мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - добавил он.
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