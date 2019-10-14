Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8752 RUR   0.0265 GBR   2.1433 TRY   0.2883

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.70 1.15 Brent 60.51 1.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.10.2019 19:46

Зеленский выступил перед военными в Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является независимым унитарным государством, и ее военнослужащие будут защищать эти заложенные в конституции страны принципы.

"Конституция Украины говорит, что Украина - независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство, и если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, нашими защитниками, Защитниками с большой буквы", - сказал президент в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими Операции объединенных сил.

Зеленский подчеркнул, что сегодня он и каждый украинец должны просто сказать украинским военным "спасибо" за "отвагу, доблесть, характер, дух, волю и выдержку". "За мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОНБАСС


Похожие новости


Зеленский хочет прямой встречи с Путиным, но это пока не обсуждается Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает к Майдану, но он этого не боится Зеленский весь четверг будет отвечать на вопросы СМИ Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов Зеленский благодарит Вашингтон за разблокирование военной помощи Украине Зеленский заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]