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Дальнее зарубежье 14.10.2019 20:20

Саудовский король дает высокую оценку роли России в мире и регионе

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что его страна высоко оценивает роль России в региональных и мировых делах.

"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул он, открывая в понедельник переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Монарх добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста. Он выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики. Король выразил поддержку инвестиционного сотрудничества двух стран через Российский фонд прямых инвестиций.

Монарх назвал отношения двух стран во всех областях дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению во всех сферах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, РОССИЯ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]