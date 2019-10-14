Саудовский король дает высокую оценку роли России в мире и регионе

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что его страна высоко оценивает роль России в региональных и мировых делах.
"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул он, открывая в понедельник переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Монарх добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста. Он выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики. Король выразил поддержку инвестиционного сотрудничества двух стран через Российский фонд прямых инвестиций.
Монарх назвал отношения двух стран во всех областях дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению во всех сферах.
Президент Азербайджана в 2020 году посетит с визитом Кыргызстан
Будапешт заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку – премьер Венгрии
Баку и Ташкент подпишут контракты на $432 млн – президент Узбекистана
Песков: эффективность российско-саудовского диалога в плане урегулирования нефтяного рынка доказана, диалог будет продолжаться
Kogas может стать инвестором строительства СПГ-терминала в Рижском заливе - СМИ
Падение цен на нефть превышает 2,5%, Brent торгуется около $59 за баррель
Испанские курорты не досчитаются 1,3 млн туристов осенью и зимой из-за краха Thomas Cook
Рост номинальной среднемесячной зарплаты в Азербайджане в 2019г составит до 15% - Бабаев
Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
В Баку пройдет Географический диктант
В Баку прошла презентация книги Арифа Турана «Баяты, рубаи, газели»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго