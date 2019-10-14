Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников в понедельник отдать голоса за бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, участвующего популярном в телеконкурсе "Танцы со звездами".

"Проголосуйте сегодня за хорошего парня Шона Спайсера на "Танцах со звездами". Он всегда был за нас", - написал он в твиттере.

Конкурс начался в США ранее этой осенью. Его показывает телеканал ABC. Американские СМИ отмечают, что пока Спайсер не блещет пластикой - несколько раз он был на близок к тому, чтобы выбить из проекта, но в последний момент все же набирал нужное количество голосов зрителей. Кроме того, один раз от вероятного выбивания из конкурса его спасла травма одного из участников.

Спайсер выступает в паре с профессиональной танцовщицей Линдси Арнольд. В Интернете можно найти несколько их танцев. Они исполняют испанский танец пасодобль, имитирующий корриду, кубинский танец ча-ча-ча, а также аргентинский танго.

Из проекта уже выбыли трое участников: бывший игрок в американский футбол Рэй Льюис прекратил участие из-за травмы. Кроме того, по итогам голосования выбыли певица Мэри Уилсон и бывшая звезда НБА Ламар Одом.

Не последнюю роль в том, что бывший пресс-секретарь еще продолжает участвовать в проекте сыграли его влиятельные знакомые. Так, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби активно призывал голосовать за Спайсера. Дочь Майка Хакаби, Сара Сандерс, в свое время сменила Спайсера на посту пресс-секретаря Белого дома, однако в итоге ушла в отставку по причинам личного характера.

Спайсер родился в 1971 году. В конце 2016 года был назначен пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям. Отношения со СМИ у него сложились непростые: регулярно во время брифингов у пресс-секретаря случались диалоги на повышенных тонах с критиковавшими Трампа американскими корреспондентиами.