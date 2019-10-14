Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников в понедельник отдать голоса за бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, участвующего популярном в телеконкурсе "Танцы со звездами".
"Проголосуйте сегодня за хорошего парня Шона Спайсера на "Танцах со звездами". Он всегда был за нас", - написал он в твиттере.
Конкурс начался в США ранее этой осенью. Его показывает телеканал ABC. Американские СМИ отмечают, что пока Спайсер не блещет пластикой - несколько раз он был на близок к тому, чтобы выбить из проекта, но в последний момент все же набирал нужное количество голосов зрителей. Кроме того, один раз от вероятного выбивания из конкурса его спасла травма одного из участников.
Спайсер выступает в паре с профессиональной танцовщицей Линдси Арнольд. В Интернете можно найти несколько их танцев. Они исполняют испанский танец пасодобль, имитирующий корриду, кубинский танец ча-ча-ча, а также аргентинский танго.
Из проекта уже выбыли трое участников: бывший игрок в американский футбол Рэй Льюис прекратил участие из-за травмы. Кроме того, по итогам голосования выбыли певица Мэри Уилсон и бывшая звезда НБА Ламар Одом.
Не последнюю роль в том, что бывший пресс-секретарь еще продолжает участвовать в проекте сыграли его влиятельные знакомые. Так, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби активно призывал голосовать за Спайсера. Дочь Майка Хакаби, Сара Сандерс, в свое время сменила Спайсера на посту пресс-секретаря Белого дома, однако в итоге ушла в отставку по причинам личного характера.
Спайсер родился в 1971 году. В конце 2016 года был назначен пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям. Отношения со СМИ у него сложились непростые: регулярно во время брифингов у пресс-секретаря случались диалоги на повышенных тонах с критиковавшими Трампа американскими корреспондентиами.
Президент Азербайджана в 2020 году посетит с визитом Кыргызстан
Будапешт заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку – премьер Венгрии
Баку и Ташкент подпишут контракты на $432 млн – президент Узбекистана
Песков: эффективность российско-саудовского диалога в плане урегулирования нефтяного рынка доказана, диалог будет продолжаться
Kogas может стать инвестором строительства СПГ-терминала в Рижском заливе - СМИ
Падение цен на нефть превышает 2,5%, Brent торгуется около $59 за баррель
Испанские курорты не досчитаются 1,3 млн туристов осенью и зимой из-за краха Thomas Cook
Рост номинальной среднемесячной зарплаты в Азербайджане в 2019г составит до 15% - Бабаев
Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
В Баку пройдет Географический диктант
В Баку прошла презентация книги Арифа Турана «Баяты, рубаи, газели»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго