Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8752 RUR   0.0265 GBR   2.1433 TRY   0.2883

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.70 1.15 Brent 60.51 1.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.10.2019 20:38

Трамп в твиттере призывает голосовать за своего бывшего пресс-секретаря, участвующего в "Танцах по звездами"

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников в понедельник отдать голоса за бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, участвующего популярном в телеконкурсе "Танцы со звездами".

"Проголосуйте сегодня за хорошего парня Шона Спайсера на "Танцах со звездами". Он всегда был за нас", - написал он в твиттере.

Конкурс начался в США ранее этой осенью. Его показывает телеканал ABC. Американские СМИ отмечают, что пока Спайсер не блещет пластикой - несколько раз он был на близок к тому, чтобы выбить из проекта, но в последний момент все же набирал нужное количество голосов зрителей. Кроме того, один раз от вероятного выбивания из конкурса его спасла травма одного из участников.

Спайсер выступает в паре с профессиональной танцовщицей Линдси Арнольд. В Интернете можно найти несколько их танцев. Они исполняют испанский танец пасодобль, имитирующий корриду, кубинский танец ча-ча-ча, а также аргентинский танго.

Из проекта уже выбыли трое участников: бывший игрок в американский футбол Рэй Льюис прекратил участие из-за травмы. Кроме того, по итогам голосования выбыли певица Мэри Уилсон и бывшая звезда НБА Ламар Одом.

Не последнюю роль в том, что бывший пресс-секретарь еще продолжает участвовать в проекте сыграли его влиятельные знакомые. Так, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби активно призывал голосовать за Спайсера. Дочь Майка Хакаби, Сара Сандерс, в свое время сменила Спайсера на посту пресс-секретаря Белого дома, однако в итоге ушла в отставку по причинам личного характера.

Спайсер родился в 1971 году. В конце 2016 года был назначен пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям. Отношения со СМИ у него сложились непростые: регулярно во время брифингов у пресс-секретаря случались диалоги на повышенных тонах с критиковавшими Трампа американскими корреспондентиами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ТАНЦЫ


Похожие новости


Трамп предупреждает Турцию о приближении "больших санкций" Трамп заявил о работе с Конгрессом над "мощными" санкциями против Турции Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии США не нужно было отправлять солдат на Ближний Восток - Трамп Трамп: США не бросают курдов на произвол судьбы Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]