Решения Турции и РФ отныне определяют безопасность ЕС - председатель фракции Европарламента

Нынешняя ситуация в Сирии вновь продемонстрировала слабость ЕС и указала на его прямую зависимость в сфере безопасности от Турции и России, заявил в понедельник председатель фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт.

"Уход США из Сирии и наступление Турции вновь продемонстрировали европейскую геополитическую слабость. Это теперь Турция и Россия принимают решения по (вопросам - ИФ) нашей безопасности", - написал он в Twitter.

"Европа должна взять судьбу в свои руки посредством создания настоящего оборонного союза", - подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Накануне шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

В свою очередь курды заключили соглашение с Дамаском, согласно которому сирийская армия выдвигается на север, чтобы помочь противостоять Турции, проводящей военную операцию на северо-востоке Сирии.