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Регион 14.10.2019 17:42

Решения Турции и РФ отныне определяют безопасность ЕС - председатель фракции Европарламента

Нынешняя ситуация в Сирии вновь продемонстрировала слабость ЕС и указала на его прямую зависимость в сфере безопасности от Турции и России, заявил в понедельник председатель фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт.

"Уход США из Сирии и наступление Турции вновь продемонстрировали европейскую геополитическую слабость. Это теперь Турция и Россия принимают решения по (вопросам - ИФ) нашей безопасности", - написал он в Twitter.

"Европа должна взять судьбу в свои руки посредством создания настоящего оборонного союза", - подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Накануне шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

В свою очередь курды заключили соглашение с Дамаском, согласно которому сирийская армия выдвигается на север, чтобы помочь противостоять Турции, проводящей военную операцию на северо-востоке Сирии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]