Решения Турции и РФ отныне определяют безопасность ЕС - председатель фракции Европарламента

Нынешняя ситуация в Сирии вновь продемонстрировала слабость ЕС и указала на его прямую зависимость в сфере безопасности от Турции и России, заявил в понедельник председатель фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт.
"Уход США из Сирии и наступление Турции вновь продемонстрировали европейскую геополитическую слабость. Это теперь Турция и Россия принимают решения по (вопросам - ИФ) нашей безопасности", - написал он в Twitter.
"Европа должна взять судьбу в свои руки посредством создания настоящего оборонного союза", - подчеркнул он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
Накануне шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.
В свою очередь курды заключили соглашение с Дамаском, согласно которому сирийская армия выдвигается на север, чтобы помочь противостоять Турции, проводящей военную операцию на северо-востоке Сирии.
Вступление Узбекистана в ССТГ придаст импульс углублению регионального сотрудничества – президент Азербайджана
Азербайджан и Узбекистан подпишут ряд документов
Октябрьская встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена по просьбе Анкары, заявляют в Баку
Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии нацелено на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке - Путин
Президент Азербайджана утвердил таможенное соглашение с Беларусью
Казахстан предлагает устранить торговые барьеры между членами Тюркского совета
Испанские курорты не досчитаются 1,3 млн туристов осенью и зимой из-за краха Thomas Cook
Рост номинальной среднемесячной зарплаты в Азербайджане в 2019г составит до 15% - Бабаев
Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
В Баку пройдет Географический диктант
В Баку прошла презентация книги Арифа Турана «Баяты, рубаи, газели»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго