Казахстан предлагает устранить торговые барьеры между членами Тюркского совета

Казахстан считает, что страны-члены Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран должны либерализовать условия доступа несырьевых товаров на свои рынки, заявил заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев.
«В сфере экономики тюркоязычные страны должны стремиться к взаимному снижению торговых барьеров, установлению либеральных условий доступа несырьевых товаров на рынки тюркских стран, расширять рынки сбыта на рынках третьих стран»,- сказал Сапарбаев в понедельник в Баку на бизнес-форуме тюркоязычных стран.
Он также отметил, что в целях дальнейшего увеличения выгоды от процесса взаимных грузоперевозок необходимо уделить внимание развитию и расширению морских портов тюркоязычных стран.
«Необходимо также увеличить парк грузовых судов торговых флотилий и расширить потенциал грузоперевозок в целом», - заключил Сапарбаев.
Б.Рустамбеков
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