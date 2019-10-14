Казахстан предлагает устранить торговые барьеры между членами Тюркского совета

Казахстан считает, что страны-члены Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран должны либерализовать условия доступа несырьевых товаров на свои рынки, заявил заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев.

«В сфере экономики тюркоязычные страны должны стремиться к взаимному снижению торговых барьеров, установлению либеральных условий доступа несырьевых товаров на рынки тюркских стран, расширять рынки сбыта на рынках третьих стран»,- сказал Сапарбаев в понедельник в Баку на бизнес-форуме тюркоязычных стран.

Он также отметил, что в целях дальнейшего увеличения выгоды от процесса взаимных грузоперевозок необходимо уделить внимание развитию и расширению морских портов тюркоязычных стран.

«Необходимо также увеличить парк грузовых судов торговых флотилий и расширить потенциал грузоперевозок в целом», - заключил Сапарбаев.

Б.Рустамбеков