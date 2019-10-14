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Дальнее зарубежье 14.10.2019 17:55

Международные организации закрывают представительства на севере Сирии

Международные организации закрывают свои представительства и эвакуируют иностранный персонал из городов на севере Сирии, сообщили в понедельник близкие к курдским формированиям СМИ.

Они отмечают, что причиной таких шагов стали договоренности, достигнутые между курдско-арабским объединением Сирийские демократические силы (СДС) и правительством Сирии.

Анкара 9 октября начала операцию по вытеснению из 30-километров зоны на северо-востоке Сирии формирований ОНО, которых Турция считает террористами.

В преддверии операции США отвели этих районов своих военных, которые помогали СДС бороться с террористами.

По последним данным, к настоящему времени правительственные силы уже вошли в ряд городов и населенных пунктов на границе с Турцией.

Между тем, представительство Международного Комитета Красного Креста (МККК) сообщило в понедельник, что после начала Турцией военной операции на северо-востоке Сирии тысячи людей ежедневно бегут из этих районов.

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Тэги: ИРИЯ, СЕВЕР, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]