Международные организации закрывают представительства на севере Сирии

Международные организации закрывают свои представительства и эвакуируют иностранный персонал из городов на севере Сирии, сообщили в понедельник близкие к курдским формированиям СМИ.

Они отмечают, что причиной таких шагов стали договоренности, достигнутые между курдско-арабским объединением Сирийские демократические силы (СДС) и правительством Сирии.

Анкара 9 октября начала операцию по вытеснению из 30-километров зоны на северо-востоке Сирии формирований ОНО, которых Турция считает террористами.

В преддверии операции США отвели этих районов своих военных, которые помогали СДС бороться с террористами.

По последним данным, к настоящему времени правительственные силы уже вошли в ряд городов и населенных пунктов на границе с Турцией.

Между тем, представительство Международного Комитета Красного Креста (МККК) сообщило в понедельник, что после начала Турцией военной операции на северо-востоке Сирии тысячи людей ежедневно бегут из этих районов.