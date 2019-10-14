Международные организации закрывают представительства на севере Сирии

Международные организации закрывают свои представительства и эвакуируют иностранный персонал из городов на севере Сирии, сообщили в понедельник близкие к курдским формированиям СМИ.
Они отмечают, что причиной таких шагов стали договоренности, достигнутые между курдско-арабским объединением Сирийские демократические силы (СДС) и правительством Сирии.
Анкара 9 октября начала операцию по вытеснению из 30-километров зоны на северо-востоке Сирии формирований ОНО, которых Турция считает террористами.
В преддверии операции США отвели этих районов своих военных, которые помогали СДС бороться с террористами.
По последним данным, к настоящему времени правительственные силы уже вошли в ряд городов и населенных пунктов на границе с Турцией.
Между тем, представительство Международного Комитета Красного Креста (МККК) сообщило в понедельник, что после начала Турцией военной операции на северо-востоке Сирии тысячи людей ежедневно бегут из этих районов.
Вступление Узбекистана в ССТГ придаст импульс углублению регионального сотрудничества – президент Азербайджана
Азербайджан и Узбекистан подпишут ряд документов
Октябрьская встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена по просьбе Анкары, заявляют в Баку
Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии нацелено на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке - Путин
Президент Азербайджана утвердил таможенное соглашение с Беларусью
Казахстан предлагает устранить торговые барьеры между членами Тюркского совета
Испанские курорты не досчитаются 1,3 млн туристов осенью и зимой из-за краха Thomas Cook
Рост номинальной среднемесячной зарплаты в Азербайджане в 2019г составит до 15% - Бабаев
Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
В Баку пройдет Географический диктант
В Баку прошла презентация книги Арифа Турана «Баяты, рубаи, газели»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго