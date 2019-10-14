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Дальнее зарубежье 14.10.2019 17:47

Саудовская армия установила контроль над портом йеменского города Аден

Вооруженные силы Саудовской Аравии взяли под контроль порт Адена в южной части Йемена, сообщает в понедельник ближневосточный информационный портал Middle East Eye.

Таким образом, саудовские военные пытаются пресечь столкновения в районе этого города между силами йеменского правительства, которое поддерживают в Эр-Рияде, и действующих на юге Йемена сепаратистов, которых поддерживают в ОАЭ.

На прошлой неделе Саудовская Аравия и ОАЭ призвали противостоящие стороны в Йемене прекратить столкновения.

При этом ОАЭ отвели войска из Адена в качестве жеста доброй воли, направленного на прекращение противостояния.

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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, АДЕН, ПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]