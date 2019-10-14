Саудовская армия установила контроль над портом йеменского города Аден

Вооруженные силы Саудовской Аравии взяли под контроль порт Адена в южной части Йемена, сообщает в понедельник ближневосточный информационный портал Middle East Eye.

Таким образом, саудовские военные пытаются пресечь столкновения в районе этого города между силами йеменского правительства, которое поддерживают в Эр-Рияде, и действующих на юге Йемена сепаратистов, которых поддерживают в ОАЭ.

На прошлой неделе Саудовская Аравия и ОАЭ призвали противостоящие стороны в Йемене прекратить столкновения.

При этом ОАЭ отвели войска из Адена в качестве жеста доброй воли, направленного на прекращение противостояния.