Октябрьская встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена по просьбе Анкары, заявляют в Баку

Встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 16 октября, отложена на неопределенный срок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Встреча глав МИД, запланированная на 16 октября в Тбилиси, отложена неопределенный срок», - сказала пресс-секретарь ведомства Лейла Абдуллаева.

По ее словам, решение о переносе встречи принято по просьбе МИД Турции.

Ф.Исазаде