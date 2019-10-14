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Внешняя политика 14.10.2019 17:57

Октябрьская встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена по просьбе Анкары, заявляют в Баку

Встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 16 октября, отложена на неопределенный срок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Встреча глав МИД, запланированная на 16 октября в Тбилиси, отложена неопределенный срок», - сказала пресс-секретарь ведомства Лейла Абдуллаева.

По ее словам, решение о переносе встречи принято по просьбе МИД Турции.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]