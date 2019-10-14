Октябрьская встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена по просьбе Анкары, заявляют в Баку

Встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 16 октября, отложена на неопределенный срок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе азербайджанского МИД.
«Встреча глав МИД, запланированная на 16 октября в Тбилиси, отложена неопределенный срок», - сказала пресс-секретарь ведомства Лейла Абдуллаева.
По ее словам, решение о переносе встречи принято по просьбе МИД Турции.
Ф.Исазаде
Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии нацелено на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке - Путин
Президент Азербайджана утвердил таможенное соглашение с Беларусью
Казахстан предлагает устранить торговые барьеры между членами Тюркского совета
Испанские курорты не досчитаются 1,3 млн туристов осенью и зимой из-за краха Thomas Cook
Рост номинальной среднемесячной зарплаты в Азербайджане в 2019г составит до 15% - Бабаев
Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Совет ЕС осудил военную операцию Турции в Сирии
Белоруссия собирается получить в США статус страны с рыночной экономикой
Порядка 2 тыс. разведчиков стран ОДКБ участвуют в учениях на территории Белоруссии
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
В Баку пройдет Географический диктант
В Баку прошла презентация книги Арифа Турана «Баяты, рубаи, газели»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго