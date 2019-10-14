Полиция пресекла акцию протеста в аэропорту Барселоны, один человек задержан

Один человек задержан в ходе пресечения акции протеста в аэропорту Барселоны "Эль-Прат", сообщает в понедельник испанское Национальное радио со ссылкой на местную полицию.

По его данным, ранее в понедельник полиция значительно усилила присутствие в аэропорту для того, чтобы протестующие против приговоров верховного суда Испании бывшим руководителям Каталонии не смогли блокировать его.

В связи с акцией протеста на протяжении некоторого времени ранее в понедельник была закрыта линия барселонского метро, которая связывает город с аэропортом. Сейчас движение поездов по ней возобновлено.

Ранее в понедельник Верховный суд Испании приговорил ряд бывших представителей руководства Каталонии к срокам заключения от девяти до 13 лет по обвинениям в сепаратизме и нецелевой растрате средств из общественных фондов.