Президент Азербайджана утвердил таможенное соглашение с Беларусью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил соглашения «Об организации первичного обмена информацией о прохождении товаров и транспортных средств между таможенными органами Азербайджана и Беларуси», сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, министру иностранных дел поручено известить правительство Беларуси о выполнении Азербайджаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Данное соглашение было подписано в мае 2019 года в Баку между главой ГТК Азербайджана Сафаром Мехтиевым и главой ГТК Беларуси Юрием Сенько.

Х.Насирзаде