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Бизнес и законодательство 14.10.2019 18:10

Президент Азербайджана утвердил таможенное соглашение с Беларусью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил соглашения «Об организации первичного обмена информацией о прохождении товаров и транспортных средств между таможенными органами Азербайджана и Беларуси», сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, министру иностранных дел поручено известить правительство Беларуси о выполнении Азербайджаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Данное соглашение было подписано в мае 2019 года в Баку между главой ГТК Азербайджана Сафаром Мехтиевым и главой ГТК Беларуси Юрием Сенько.

Х.Насирзаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ТАМОЖНЯ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]