Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8752 RUR   0.0265 GBR   2.1433 TRY   0.2883

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.70 1.15 Brent 60.51 1.41

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 14.10.2019 18:12

Азербайджан и Узбекистан подпишут ряд документов

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов принял в понедельник в Баку министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова, говорится в сообщении министерства.

«Стороны обсудили развитие торговых и экономических отношений и отметили потенциал в данном направлении», - отмечается в сообщении.

Умурзаков отметил, что в рамках визита в Азербайджан узбекская делегация планирует подписать ряд соглашений, что послужит развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.

«В рамках встречи, стороны также обсудили макроэкономическое, макрофискальное управление, бюджетное и финансовое управление, обмен опытом и прочие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает Минфин.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


Похожие новости


Главы МИД стран СНГ согласовали девять документов для рассмотрения в мае президентами и премьерами стран Содружества Главы правительств стран ШОС подписали в Ташкенте ряд документов Азербайджан и Узбекистан подписали пакет документов для расширения сотрудничества.

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]