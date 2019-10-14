Азербайджан и Узбекистан подпишут ряд документов

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов принял в понедельник в Баку министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова, говорится в сообщении министерства.

«Стороны обсудили развитие торговых и экономических отношений и отметили потенциал в данном направлении», - отмечается в сообщении.

Умурзаков отметил, что в рамках визита в Азербайджан узбекская делегация планирует подписать ряд соглашений, что послужит развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.

«В рамках встречи, стороны также обсудили макроэкономическое, макрофискальное управление, бюджетное и финансовое управление, обмен опытом и прочие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает Минфин.

А.Мамедов