Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии нацелено на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке - Путин

Сотрудничество России и Саудовской Аравии направлено на укрепление безопасности на Ближнем Востоке и стабилизацию обстановки на энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все наше сотрудничество направлено на укрепление мира и безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие позитивные плоды", - сказал он в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Путин поблагодарил наследного принца за его усилия по реализации российско-саудовских договоренностей.