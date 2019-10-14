Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии нацелено на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке - Путин

Сотрудничество России и Саудовской Аравии направлено на укрепление безопасности на Ближнем Востоке и стабилизацию обстановки на энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все наше сотрудничество направлено на укрепление мира и безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие позитивные плоды", - сказал он в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Путин поблагодарил наследного принца за его усилия по реализации российско-саудовских договоренностей.
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