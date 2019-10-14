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ТЭК 14.10.2019 18:26

Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии нацелено на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке - Путин

Сотрудничество России и Саудовской Аравии направлено на укрепление безопасности на Ближнем Востоке и стабилизацию обстановки на энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все наше сотрудничество направлено на укрепление мира и безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие позитивные плоды", - сказал он в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Путин поблагодарил наследного принца за его усилия по реализации российско-саудовских договоренностей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]