Вступление Узбекистана в ССТГ придаст импульс углублению регионального сотрудничества – президент Азербайджана

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев на переговорах в понедельник в Баку обсудили первоочередные задачи на перспективу.

«Руководители двух стран детально рассмотрели актуальные вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и определили первоочередные задачи на перспективу. Особое внимание было уделено налаживанию деловых контактов на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана, а также развитию кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях», - отмечается в информации на сайте президента Узбекистана.

По итогам переговоров достигнута договоренность об активизации деятельности совместной межправительственной комиссии и организации взаимных визитов делегаций регионов двух стран.

«Алиев также поздравил Мирзиёева с вступлением Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), отметив, что это, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему углублению двусторонних отношений и регионального взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - подчеркивается в информации.

Лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению азербайджано-узбекских отношений и стратегического партнерства.

Узбекистан в сентябре 2019 года завершил процедуры для вступления в ССТГ.

Саммит ССТГ пройдет в Баку 15 октября.

Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.

А.Азизов