Вступление Узбекистана в ССТГ придаст импульс углублению регионального сотрудничества – президент Азербайджана

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев на переговорах в понедельник в Баку обсудили первоочередные задачи на перспективу.
«Руководители двух стран детально рассмотрели актуальные вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и определили первоочередные задачи на перспективу. Особое внимание было уделено налаживанию деловых контактов на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана, а также развитию кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях», - отмечается в информации на сайте президента Узбекистана.
По итогам переговоров достигнута договоренность об активизации деятельности совместной межправительственной комиссии и организации взаимных визитов делегаций регионов двух стран.
«Алиев также поздравил Мирзиёева с вступлением Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), отметив, что это, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему углублению двусторонних отношений и регионального взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - подчеркивается в информации.
Лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению азербайджано-узбекских отношений и стратегического партнерства.
Узбекистан в сентябре 2019 года завершил процедуры для вступления в ССТГ.
Саммит ССТГ пройдет в Баку 15 октября.
Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.
А.Азизов
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