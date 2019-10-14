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Дальнее зарубежье 14.10.2019 20:08

Анкара продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, так как сохраняется угроза терроризма - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии, сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Жертвами терактов стали десятки тысяч турецких граждан. Мы как никто знаем горечь потерь от действий террористов", - приводит агентство слова лидера страны.

"Только за последние дни на турецкой территории разорвалось более 700 минометных снарядов, погибли 18 человек, в том числе девятимесячный ребенок. Ранены более 200 жителей приграничных населенных пунктов Турции", - добавил Эрдоган.

Он также выразил обеспокоенность в связи с позицией ряда арабских государств, которые "после начала операции "Источник мира" вдруг захотели восстановить членство Дамаска в ЛАГ (Лиге арабских государств - ИФ)".

По данным агентства, Эрдоган подчеркнул, что "утверждения о том, что операция "Источник мира" направлена против этнических курдов ... и нанесет удар по политическому урегулированию в этой стране - ложь и вздор", и целью Анкары "являются террористы".

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Многие члены НАТО ранее призвали Анкару прекратить эту операцию, а некоторые европейские страны уже ввели запрет на поставки Турции вооружения.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]