Анкара продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, так как сохраняется угроза терроризма - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии, сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей.
"Жертвами терактов стали десятки тысяч турецких граждан. Мы как никто знаем горечь потерь от действий террористов", - приводит агентство слова лидера страны.
"Только за последние дни на турецкой территории разорвалось более 700 минометных снарядов, погибли 18 человек, в том числе девятимесячный ребенок. Ранены более 200 жителей приграничных населенных пунктов Турции", - добавил Эрдоган.
Он также выразил обеспокоенность в связи с позицией ряда арабских государств, которые "после начала операции "Источник мира" вдруг захотели восстановить членство Дамаска в ЛАГ (Лиге арабских государств - ИФ)".
По данным агентства, Эрдоган подчеркнул, что "утверждения о том, что операция "Источник мира" направлена против этнических курдов ... и нанесет удар по политическому урегулированию в этой стране - ложь и вздор", и целью Анкары "являются террористы".
Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.
Многие члены НАТО ранее призвали Анкару прекратить эту операцию, а некоторые европейские страны уже ввели запрет на поставки Турции вооружения.
Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.
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