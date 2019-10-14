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ТЭК 14.10.2019 20:11

Падение цен на нефть превышает 2,5%, Brent торгуется около $59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют значительно снижение в ходе торгов в понедельник, поскольку первоначальный оптимизм относительно успешных торговых переговоров между США и КНР ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны.

Инвесторов по-прежнему беспокоит ухудшение состояния глобальной экономики, которое может привести к сокращению спроса на нефть.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:32 подешевели на $1,49 (на 2,46%) - до $59,02 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $1,41 (на 2,58%) - до $53,18 за баррель.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Трамп отметил, что сделка охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг. Он сообщил также, что, в соответствии с соглашением, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

"После того, как торговый оптимизм поднял цены на нефть", цены фьючерсов развернулись вниз, поскольку "опасения относительно спроса сохраняются", полагает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Мы придерживаемся нейтрального взгляда на нефть и считаем, что слабость мировой экономики в настоящее время остается главной темой для сектора", - отмечает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]