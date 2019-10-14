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Внешняя политика 14.10.2019 20:20

Алиев и Эрдоган довольны экономическим взаимодействием Азербайджана и Турции

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган на переговорах в понедельник в Баку выразили удовлетворение расширением экономического сотрудничества.

«Лидеры двух стран в ходе встречи отметили развитие политических, экономических связей, а также отношений в других направлениях. Кроме этого, президенты выразили удовлетворение расширением сотрудничества в сфере экономики», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Главы государства в сфере экономики особо выделили взаимные инвестиции, запуск в 2018 году газопровода TANAP, функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах оборонной промышленности, образования, туризма, культуры. Лидеры также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - указывается в информации.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]