Алиев и Эрдоган довольны экономическим взаимодействием Азербайджана и Турции

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган на переговорах в понедельник в Баку выразили удовлетворение расширением экономического сотрудничества.

«Лидеры двух стран в ходе встречи отметили развитие политических, экономических связей, а также отношений в других направлениях. Кроме этого, президенты выразили удовлетворение расширением сотрудничества в сфере экономики», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Главы государства в сфере экономики особо выделили взаимные инвестиции, запуск в 2018 году газопровода TANAP, функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах оборонной промышленности, образования, туризма, культуры. Лидеры также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - указывается в информации.

А.Азизов