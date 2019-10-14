Баку и Ташкент подпишут контракты на $432 млн – президент Узбекистана

Баку и Ташкент подпишут контракты на сумму $432 млн, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник в Баку на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я не один прибыл с визитом, так как мы очень соскучились по Азербайджану. Знаете, все с нетерпением ждут, думают, когда начнутся подписания. Подготовлены контракты на $432 млн», - сказал Мирзиёев, слова которого приводятся в информации на сайте президента Азербайджана.

По его словам, Баку и Ташкент имеют много перспективных направлений для сотрудничества. «С вашим мнением об энергетике, нефтегазовом секторе, я согласен. Мы сейчас отвели территорию для SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана). Мне сегодня доложили, что проведены серьезные переговоры, достигнуты договоренности, и для эффективного сотрудничества в нефтегазовой сфере есть реальные перспективы. Это нормальный курс и мы будем его поддерживать», - отметил президент Узбекистана.

Кроме этого, еще одним направлением сотрудничества являются транспорт и коммуникации. «Желдорога Баку-Тбилиси-Карс имеет для нас важное значение. Наши компании знают эту дорогу, и перед Узбекистаном стоит цель увеличить товарооборот. Я бы очень хотел, чтобы вы поручили вашим министрам, они как раз находятся здесь, предоставить преференции на паромную линию Туркменаши-Алят. Мы хотим этому направлению отдать преимущество», - отметил он.

Мирзиёев также пригласил Алиева посетить с визитом Узбекистан в любое удобное время.

«Мы придаем важное значение вашему визиту. Мы укрепим взаимные политические, а также экономические отношения. В сферах транспорта, энергетики, туризма имеются очень хорошие перспективы. Мы поставили цель во всех направлениях добиться эффективных результатов», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов