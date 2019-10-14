Будапешт заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку – премьер Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в понедельник в Баку обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, торгово-экономической сфере.
Орбан в понедельник прибыл в Баку для участия в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет 15 октября 2019 года.
«Ваш визит – хорошая возможность обсудить нашу двустороннюю повестку. Отрадно, что наши отношения успешно развиваются и находятся на очень высоком уровне», - сказал Алиев, слова которого приводятся в информации на сайте азербайджанского лидера.
Орбан, в свою очередь, отметил, что Азербайджану и Венгрии необходимо расширить экономическое сотрудничество. «У нас здесь имеются хорошие инвестиции, хорошее сотрудничество. Считаю, что экономические связи между нашими странами обнадеживающие», - добавил венгерский премьер.
А.Азизов
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