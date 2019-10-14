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Внешняя политика 14.10.2019 21:20

Будапешт заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку – премьер Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в понедельник в Баку обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, торгово-экономической сфере.

Орбан в понедельник прибыл в Баку для участия в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет 15 октября 2019 года.

«Ваш визит – хорошая возможность обсудить нашу двустороннюю повестку. Отрадно, что наши отношения успешно развиваются и находятся на очень высоком уровне», - сказал Алиев, слова которого приводятся в информации на сайте азербайджанского лидера.

Орбан, в свою очередь, отметил, что Азербайджану и Венгрии необходимо расширить экономическое сотрудничество. «У нас здесь имеются хорошие инвестиции, хорошее сотрудничество. Считаю, что экономические связи между нашими странами обнадеживающие», - добавил венгерский премьер.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]