США могут уже в понедельник ввести санкции против Турции

Администрация США уже в понедельник намеревается начать вводить санкции против Турции за ее действия против курдов на севере Сирии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с этим вопросом.
"Согласно одному из этих людей, первый этап санкций, скорее всего, будет направлен против широкого круга физических лиц, и он (этот санкционный пакет - ИФ) ожидает одобрения президента США Дональда Трампа", - отмечает агентство.
По данным источников, в минувшие выходные госдепартамент, Пентагон и Минфин США работали над проектом санкций.
Еще один источник отметил, что также администрация допускает возможность ввести в будущем санкции, связанные с оборонными сделками, экспортом вооружений, поставками энергоресурсов для турецких военных.
Однако в Минфине США и Белом доме эту информацию комментировать отказались, добавляет Bloomberg.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
В конце прошлой недели Трамп заявлял, что он вместе со многими конгрессменами, в том числе от Демократической партии, ведет разработку пакета ограничительных мер против Турции.
Ранее в понедельник Трамп предупредил о подготовке масштабных санкций против Турции за то, что она проводит операцию на севере Сирии.
Американские СМИ также сообщали со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина, что члены Совета национальной безопасности США в понедельник проведут встречу по вопросу операции Турции в Сирии против курдов, после чего изложат итоги обсуждения Трампу.
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