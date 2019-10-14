Тема ВТС в ходе визита Путина в Эр-Рияд обсуждалась, по поставкам С-300 или С-400 пока нечего сказать, вопрос на повестке дня - Песков

Тема военно-технического сотрудничества РФ и Саудовской Аравии обсуждалась в ходе визита Владимира Путина в Эр-Рияд, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, поднималась ли тема поставок в Саудовскую Аравию комплексов С-300 или С-400, Песков ответил, что пока сказать нечего. "Обсуждается", - сказал он.
"Пока нечего сказать, имеются планы, надеемся, что этот диалог будет продолжаться", - добавил пресс-секретарь президента.
Одной из перспективных тем в сфере ВТС являются поставки Эр-Рияду систем противовоздушной обороны (ПВО).
Президент РФ в середине сентября после атаки беспилотников и ракет на нефтяные объекты Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить системы ПВО С-300 или С-400 для защиты инфраструктуры.
"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - "ИФ"), закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал тогда Путин.
Как сообщал "Интерфакс", Россия и Саудовская Аравия уже готовили контракт на поставку С-400. В феврале в ФСВТС России сообщали, что стороны обсуждают условия для активации этого контракта.
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