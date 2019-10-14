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Внешняя политика 14.10.2019 22:12

Президент Азербайджана в 2020 году посетит с визитом Кыргызстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует во втором полугодии 2020 года совершить официальный визит в Кыргызстан.

Алиев в понедельник в Баку провел переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, сообщает сайт президента Кыргызстана.

«Жээнбеков пригласил президента Азербайджана посетить Кыргызстан с официальным визитом. Алиев выразил благодарность за приглашение, отметив, что планирует совершить официальный визит в Бишкек во второй половине 2020 года», - отмечается в информации.

Алиев также отметил, что сегодня представляется хорошая возможность обсудить перспективы двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в ходе прошлогоднего Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств ССТГ в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) был обсужден широкий спектр вопросов.

«Сегодня мы продолжаем наш диалог. Уверен, что мы обсудим вопросы дальнейшего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана выразил благодарность Жээнбекову за эффективное председательство Кыргызстана в Тюркском совете. Отметил, что принимая председательство в ССТГ, приложит усилия в течение следующего года для укрепления солидарности и взаимной поддержки между странами Организации и наполнения реальным содержанием сотрудничества.

Жээнбеков, в свою очередь, отметил, что недавно в городе Бишкек успешно прошло заседание кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Он выразил уверенность в том, что это заседание придаст новый импульс двусторонним отношениям стран, особенно в торгово-экономической сфере.

«Мы всегда стремимся, чтобы наши отношения развивались уверенно и активно на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул он.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КЫРГЫЗСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]