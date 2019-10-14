Президент Азербайджана в 2020 году посетит с визитом Кыргызстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует во втором полугодии 2020 года совершить официальный визит в Кыргызстан.
Алиев в понедельник в Баку провел переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, сообщает сайт президента Кыргызстана.
«Жээнбеков пригласил президента Азербайджана посетить Кыргызстан с официальным визитом. Алиев выразил благодарность за приглашение, отметив, что планирует совершить официальный визит в Бишкек во второй половине 2020 года», - отмечается в информации.
Алиев также отметил, что сегодня представляется хорошая возможность обсудить перспективы двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в ходе прошлогоднего Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств ССТГ в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) был обсужден широкий спектр вопросов.
«Сегодня мы продолжаем наш диалог. Уверен, что мы обсудим вопросы дальнейшего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах», - сказал Алиев.
Президент Азербайджана выразил благодарность Жээнбекову за эффективное председательство Кыргызстана в Тюркском совете. Отметил, что принимая председательство в ССТГ, приложит усилия в течение следующего года для укрепления солидарности и взаимной поддержки между странами Организации и наполнения реальным содержанием сотрудничества.
Жээнбеков, в свою очередь, отметил, что недавно в городе Бишкек успешно прошло заседание кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Он выразил уверенность в том, что это заседание придаст новый импульс двусторонним отношениям стран, особенно в торгово-экономической сфере.
«Мы всегда стремимся, чтобы наши отношения развивались уверенно и активно на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул он.
А.Азизов
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