Президент Азербайджана в 2020 году посетит с визитом Кыргызстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует во втором полугодии 2020 года совершить официальный визит в Кыргызстан.

Алиев в понедельник в Баку провел переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, сообщает сайт президента Кыргызстана.

«Жээнбеков пригласил президента Азербайджана посетить Кыргызстан с официальным визитом. Алиев выразил благодарность за приглашение, отметив, что планирует совершить официальный визит в Бишкек во второй половине 2020 года», - отмечается в информации.

Алиев также отметил, что сегодня представляется хорошая возможность обсудить перспективы двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в ходе прошлогоднего Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств ССТГ в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) был обсужден широкий спектр вопросов.

«Сегодня мы продолжаем наш диалог. Уверен, что мы обсудим вопросы дальнейшего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана выразил благодарность Жээнбекову за эффективное председательство Кыргызстана в Тюркском совете. Отметил, что принимая председательство в ССТГ, приложит усилия в течение следующего года для укрепления солидарности и взаимной поддержки между странами Организации и наполнения реальным содержанием сотрудничества.

Жээнбеков, в свою очередь, отметил, что недавно в городе Бишкек успешно прошло заседание кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Он выразил уверенность в том, что это заседание придаст новый импульс двусторонним отношениям стран, особенно в торгово-экономической сфере.

«Мы всегда стремимся, чтобы наши отношения развивались уверенно и активно на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул он.

А.Азизов