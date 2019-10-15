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СНГ 15.10.2019 12:41

Минск и Москва провели консультации по отношениям с США

В Москве состоялись консультации на уровне руководителей профильных подразделений внешнеполитических ведомств Белоруссии и России по вопросам отношений с США и Канадой, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами, а также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений", - отметили в МИД.

По информации ведомства, белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

8 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на опасность противостояния Запада и Востока. "Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. (...) Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой - пропасть ", - сказал Лукашенко, выступая форуме "Минский диалог" в Минске. По его словам, эксперты "уже рисуют ужасающе правдоподобную картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".

14 октября сообщалось, что министерство экономики Белоруссии планирует на следующей неделе на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы ВБ и МВФ в Вашингтоне подписать договор с компанией Crowell&Moring для юридической поддержки процесса получения статуса страны с рыночной экономикой. В Минэкономики Белоруссии считают, что процесс получения статуса страны с рыночной экономикой займет не более 1 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]