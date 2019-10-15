Барнье считает сложной, но выполнимой задачей согласование условий Brexit на этой неделе

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам во вторник, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели, сообщает Sky News.

"Наши команды неустанно работают. На протяжении выходных и вчера работа шла интенсивно. Потому что, даже если соглашение будет тяжелым, все более и более, честно говоря, все еще есть возможность заключить его на этой неделе", - заявил он журналистам в Люксембурге.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.