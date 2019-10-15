Libra Association лишилась четверти состава после отказа Booking.com от участия в проекте

Четверть участников Libra Association, созданной американской технологической компанией Facebook Inc. в рамках плана выпуска собственной криптовалюты, покинули организацию до официального начала ее работы.
В понедельник членство в организации прекратил сервис по бронированию отелей Booking com., в результате чего в ее составе осталась 21 компания из 28.
Ранее от участия в создании собственной криптовалюты Facebook отказалась Mastercard Inc., а в пятницу о выходе из проекта объявили EBay Inc. и Stripe Inc. Организацию также покинули PayPal Holdings Inc., Visa Inc. и MercadoLibre Inc.
Оставшиеся участники Libra Association в понедельник провели встречу в Женеве, чтобы назначить членов совета директоров, в который, в том числе, вошел топ-менеджер Facebook Дэвид Маркус, принимавший участие в создании проекта.
Проект Libra подвергся пристальному вниманию законодателей и регуляторов сразу же после того, как Facebook объявила о планах создания собственной криптовалюты. Регуляторы предупредили, что Libra, запуск которой изначально планировался в следующем году, может быть использована в преступных целях без должного контроля.
Чиновники в ряде стран, включая Германию и Францию, сообщили, что запретят использование Libra, в том числе назвав криптовалюту потенциальной угрозой для денежно-кредитной политики.
Visa, Mastercard и Stripe вышли из проекта вскоре после получения письма от сенаторов-демократов с предупреждением о том, что они могут подвергнуться более жесткому контролю, если останутся в составе Libra Association, пишет агентство Bloomberg.
Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг даст показания по поводу проекта криптовалюты в Конгрессе США 23 октября.
При этом представители Facebook признали, что компании будет сложно заручиться поддержкой регуляторов к запланированному сроку запуска проекта.
"Даже если мы готовы с технологической точки зрения, наибольшую неопределенность представляет ситуация с регуляторами", - сказал руководитель Libra Association по коммуникациям Данте Диспарте в разговоре с Financial Times.
По словам Диспарте, проект не будет запущен ни в одной стране мира, пока не будет одобрен регуляторами в Европе и США.
Передача Зангезура Армении привела к географическому расколу Тюркского мира – президент Азербайджана
Глава МИД Армении заявил о необходимости обеспечения равных обязательств сторон в карабахском урегулировании
Соблюдение перемирия в Карабахе стало главной темой встречи премьера Армении с посредниками из ОБСЕ
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Норвегия в сентябре сократила добычу углеводородов на 5,2%
АМОК остановила на 15-тидневную профилактику добычу с нефтяной платформы Западный Чираг на АЧГ
Президент Азербайджана выразил соболезнование японскому премьеру
Госслужба инспекции труда за 9 месяцев обеспечила соцвыплаты работникам на 109 тыс. манатов
Азербайджан и Узбекистан намерены принять меры для увеличения взаимного турпотока - AZTA
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России
Caspian European Club организовал бизнес-тур на косметическую фабрику Gazelli Group
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго