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Происшествия 15.10.2019 12:21

Президент Азербайджана выразил соболезнование японскому премьеру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами в результате тайфуна "Хагибис".

«Уважаемый премьер-министр, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных ураганом Хагибис в вашей стране. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,- говорится в тексте соболезнования, опубликованному на сайте азербайджанского лидера.

"Хагибис" принес сильные ветры и проливные дожди, в результате около 200 рек вышли из берегов. Дамбы прорвались примерно на 50 из них, вызвав наводнения на обширных территориях. Более 10 тыс. домов были повреждены. Сильный дождь также вызвал около 140 оползней по всей стране.

Метеорологи сообщили, что во многих районах страны в течение двух дней выпало до 40% ежегодной нормы осадков.

Почти 35 тыс. домохозяйств по-прежнему остаются без электричества, а еще 130 тыс. домов без водоснабжения.

В результате тайфуна погибли 66 человек.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЯПОНИЯ, АЛИЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]