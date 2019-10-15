На поведение Турции могут повлиять не санкции США, а, скорее, позиция ее союзников по НАТО - Косачев

Введение Минфином США санкций против Турции - это элемент внутренней, а не внешней политики Вашингтона, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.

"Они (санкции - ИФ) не достигают номинально заявляемых целей (кто-то всерьез верит в то, что президент Эрдоган прекратит свою операцию в Сирии именно из-за санкций? А Иран прекратит ядерные разработки? А Россия откажется от двух субъектов федерации?), но в той или иной мере решают проблемы самого Трампа с его политическими оппонентами", - написал Косачев во вторник на своей странице в Фейсбуке.

Так, напомнил глава комитета, "спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что Трамп предал курдов и дал Турции "зеленый свет" на проведение операции".

В этой связи "инцидент с обстрелом турецкой артиллерией военных США в окрестностях города Кобани только подлил масла в огонь", считает Косачев.

"Трамп оказался в цугцванге и должен был реагировать под давлением не столько действий турок, сколько конгрессменов - он и реагирует в уже привычном санкционном режиме, твердо заявляя при этом, что военных действий больше не будет", - отметил российский сенатор.

В то же время, по мнению Косачева, "не столько санкции, сколько позиция большинства союзников Турции по НАТО может, конечно, в какой-то мере повлиять на поведение Анкары, которой не очень хочется оказаться в полной изоляции".

"Российскую же позицию однозначно выразил наш президент, и она касается не только турецкой активности на сирийской земле: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской арабской республики должна быть полностью восстановлена", - напомнил Косачев.