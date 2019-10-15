АМОК остановила на 15-тидневную профилактику добычу с нефтяной платформы Западный Чираг на АЧГ

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК–оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли) с 15 октября 2019 года остановила нефтяную платформу «Западный Чираг» на 15 дней для проведения профилактических работ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь компании Тамам Баятлы.

«Добыча нефти на платформе Западный Чираг с сегодняшнего дня остановлена приблизительно на 15 дней с целью проведения профилактических работ, инспекции и эффективной реализации проекта. Профилактические работы включают обновление факельной системы и системы управления», - отметила Баятлы.

Она добавила, что остановка платформы на профилактику носит плановый характер и была заложена в программу на 2019 год.

С платформы «Западный Чираг» в первом полугодии 2019 года добывалось в среднем 60 тыс. б/с нефти.

Как сообщалось, 15 апреля 2019 года АМОК сроком останавливала другую нефтяную платформу "Центральный Азери» для проведения профилактических работ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году.

Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Б.Рустамбеков