Президент Кыргызстана предложил странами Тюркского совета возможность выхода на рынок ЕврАзЭс

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков предложил странам-членам Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) усилить сотрудничество в сфере IT-технологий и «зеленой экономики».

«Предлагаю усилить сотрудничество в IT-технологиях и «зеленой экономики», - сказал Жээнбеков в Баку на 7-ом саммите ССТГ.

Он также отметил, что страны ССТГ могут расширить сотрудничество в сфере АКП и по транспортным коридорам.

«Членство Кыргызстана и Казахстана в ЕврАзЭс открывает для наших партнеров из ССТГ рынок, насчитывающий 190 млн человек», - добавил он.

Ф.Исазаде