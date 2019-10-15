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15.10.2019 12:52

В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России

14 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ), в рамках проекта Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства» при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане состоялся концерт лауреатов республиканских и международных конкурсов Елизаветы Ивановой (флейта) и Елизаветы Украинской (фортепиано). Они являются воспитанницами Санкт-Петербургских музыкальных вузов. Несмотря на свою молодость, обе Елизаветы - лауреаты многих российских и международных конкурсов.

Бакинские зрители по достоинству оценили дарования и профессионализм участников проекта «Посольство мастерства» из Санкт-Петербурга.

Истинные почитатели классической музыки хорошо знают и помнят, что именно в городе на Неве выдающийся азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков прошел свои первые музыкальные классы.

В третьей декаде октября в Баку состоятся «Дни культуры Санкт-Петербурга». Информация о программе будет опубликована дополнительно в средствах массовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]