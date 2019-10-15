Норвегия в сентябре сократила добычу углеводородов на 5,2%

Норвегия сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в сентябре на 5,2% - до 1,574 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,659 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Снижение относительно сентября 2018 года составило 2,2%.

Продажи природного газа в прошлом месяце уменьшились на 2,4 млрд кубометров к августу - до 5,8 млрд кубометров.

В среднем производство нефти составляло 1,312 млн б/с, что на 3,8% меньше августовского объема и на 7,7% ниже прогноза NDP. Основной причиной снижения стали технические проблемы, а также ремонтные работы на ряде месторождений, отмечается в сообщении. Между тем относительно сентября 2018 года показатель вырос на 0,5%.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-сентябре, согласно предварительным расчетам, составил около 157,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 57,7 млн кубометров нефти и 84,9 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 13,8 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.