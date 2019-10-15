Передача Зангезура Армении привела к географическому расколу Тюркского мира – президент Азербайджана

Азербайджан в ходе председательства в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) будет прилагать усилия для укрепления сотрудничества между странами, заявил президент Ильхам Алиев.
«Совет играет важную роль в сфере политики, экономике, туризма и др.», - сказал Алиев, выступая во вторник в Баку на 7-ом саммите ССТГ.
Председательство в Совете перешло к Азербайджану от Кыргызстана.
«Азербайджан принимает председательство в ССТГ. Мы направим еще больше усилий для углубления и расширения отношений между странами-членами», - сказал президент.
Алиев отметил, что в этом году исполняется 10 лет с момента создания ССТГ, первый саммит которого прошел в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана.
«Как вы знаете, Нахчыван отделен от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур - древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол Тюркского мира», - отметил он.
Президент отметил, что Армения, разрушающая мечети на оккупированных территориях Азербайджана, не может быть другом исламского мира. «Армения уничтожает историко-культурное наследие Азербайджана на захваченных территориях. Армения игнорирует решения международных организаций и избегает своих обязательств по их выполнению», - подчеркнул он.
Алиев добавил, что за 9 месяцев 2019 года Азербайджан посетили 2,4 млн туристов. «Из них 330 тыс. приходится на долю тюркоязычных государств против 285 тыс. человек годом ранее», - сказал он.
В рамках саммита первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен высшим орденом ССТГ. Орден Елбасы вручил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ф.Исазаде
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