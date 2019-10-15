Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0264 GBR   2.1477 TRY   0.2873

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.59 -1.11 Brent 59.35 -1.16

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 15.10.2019 12:52

Передача Зангезура Армении привела к географическому расколу Тюркского мира – президент Азербайджана

Азербайджан в ходе председательства в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) будет прилагать усилия для укрепления сотрудничества между странами, заявил президент Ильхам Алиев.

«Совет играет важную роль в сфере политики, экономике, туризма и др.», - сказал Алиев, выступая во вторник в Баку на 7-ом саммите ССТГ.

Председательство в Совете перешло к Азербайджану от Кыргызстана.

«Азербайджан принимает председательство в ССТГ. Мы направим еще больше усилий для углубления и расширения отношений между странами-членами», - сказал президент.

Алиев отметил, что в этом году исполняется 10 лет с момента создания ССТГ, первый саммит которого прошел в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана.

«Как вы знаете, Нахчыван отделен от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур - древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол Тюркского мира», - отметил он.

Президент отметил, что Армения, разрушающая мечети на оккупированных территориях Азербайджана, не может быть другом исламского мира. «Армения уничтожает историко-культурное наследие Азербайджана на захваченных территориях. Армения игнорирует решения международных организаций и избегает своих обязательств по их выполнению», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что за 9 месяцев 2019 года Азербайджан посетили 2,4 млн туристов. «Из них 330 тыс. приходится на долю тюркоязычных государств против 285 тыс. человек годом ранее», - сказал он.

В рамках саммита первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен высшим орденом ССТГ. Орден Елбасы вручил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ССТГ, ПРИОРИТЕТЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]