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Регион 15.10.2019 12:53

Операция Турции в Сирии стала следствием бездействия международного сообщества - Эрдоган

Турция начала военную операцию на севере Сирии, поскольку международное сообщество бездействовало, написал в статье, опубликованной газетой The Wall Street Journal президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мое правительство пришло к выводу, что международное сообщество не собиралось действовать, поэтому мы разработали план для севера Сирии. Я поделился этим планом с мировыми лидерами в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце", - утверждает в статье Эрдоган.

По его словам, Турция начала операцию "Источник мира" в конце прошлой недели как раз в соответствии с этим планом.

Он отметил, что в ситуации с сирийскими беженцами Турция "достигла своего предела".

"Моя администрация неоднократно предупреждала, что мы не будем способны остановить поток беженцев на запад без международной финансовой поддержки. Эти предупреждения не были услышаны..." - подчеркивает турецкий президент.

Также он напоминает, что со время начала конфликта в Сирии в 2011 году, Турция приняла 3,6 млн беженцев из этой страны, более, чем какая-либо другая, и потратила на их образование, здравоохранение и размещение порядка $40 млрд.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция начала операцию в Сирии, чтобы "положить конец гуманитарному кризису и разобраться с насилием и нестабильностью, являющимися причиной неупорядоченной миграции в нашем регионе".

При этом он убежден, что, если международное сообщество не способно выступить с альтернативным планом по решению проблемы с беженцами, то ему следует либо поддержать Турцию, либо начать принимать сирийских беженцев в своих странах.

Вместе с тем, он напомнил, что целью операции является "изгнание всех террористических элементов с северо-востока Сирии".

"Эти боевики препятствуют возвращению домой сирийских беженцев, включая порядка 300 тыс. курдов", - написал президент Турции. Причем он отметил, что Турция не ставит знак равенства между сирийскими курдами и курдами, связанным с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, точно так же, как и террористов из группировки ИГ не следует сравнивать с мирными людьми, исповедующими ислам.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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