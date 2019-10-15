Операция Турции в Сирии стала следствием бездействия международного сообщества - Эрдоган

Турция начала военную операцию на севере Сирии, поскольку международное сообщество бездействовало, написал в статье, опубликованной газетой The Wall Street Journal президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мое правительство пришло к выводу, что международное сообщество не собиралось действовать, поэтому мы разработали план для севера Сирии. Я поделился этим планом с мировыми лидерами в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце", - утверждает в статье Эрдоган.
По его словам, Турция начала операцию "Источник мира" в конце прошлой недели как раз в соответствии с этим планом.
Он отметил, что в ситуации с сирийскими беженцами Турция "достигла своего предела".
"Моя администрация неоднократно предупреждала, что мы не будем способны остановить поток беженцев на запад без международной финансовой поддержки. Эти предупреждения не были услышаны..." - подчеркивает турецкий президент.
Также он напоминает, что со время начала конфликта в Сирии в 2011 году, Турция приняла 3,6 млн беженцев из этой страны, более, чем какая-либо другая, и потратила на их образование, здравоохранение и размещение порядка $40 млрд.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция начала операцию в Сирии, чтобы "положить конец гуманитарному кризису и разобраться с насилием и нестабильностью, являющимися причиной неупорядоченной миграции в нашем регионе".
При этом он убежден, что, если международное сообщество не способно выступить с альтернативным планом по решению проблемы с беженцами, то ему следует либо поддержать Турцию, либо начать принимать сирийских беженцев в своих странах.
Вместе с тем, он напомнил, что целью операции является "изгнание всех террористических элементов с северо-востока Сирии".
"Эти боевики препятствуют возвращению домой сирийских беженцев, включая порядка 300 тыс. курдов", - написал президент Турции. Причем он отметил, что Турция не ставит знак равенства между сирийскими курдами и курдами, связанным с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, точно так же, как и террористов из группировки ИГ не следует сравнивать с мирными людьми, исповедующими ислам.
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