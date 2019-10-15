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Регион 15.10.2019 13:00

Турки подрались с курдами в немецком городе, пять человек пострадали

Из-за столкновения между турками и курдами во время демонстрации в немецком городе Герне пострадали пять человек, сообщает во вторник "Дойче велле".

Поздно вечером в понедельник около 350 курдов вышли на улицы западно-немецкого города в знак протеста против действий Анкары на северо-востоке Сирии. По сообщению полиции, демонстрация проходила спокойно, пока курдов не стали провоцировать местные жители-турки.

Полиции удалось восстановить порядок, после чего демонстрация продолжилась в соответствии с планом.

По данным западных СМИ, треть из примерно трех миллионов людей с турецким гражданством или турецкого происхождения, проживающих в Германии, - курды.

Полиция ФРГ сообщает об обострении в отношениях между общинами, вызванном начавшейся на прошлой неделе турецкой военной операцией "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ .

Действия Турции осудили большинство европейских стран. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала его незамедлительно остановить операцию. По ее словам, боевые действия могут спровоцировать новую волну беженцев, а также - вызвать дестабилизацию региона.

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Тэги: ФРГ, ТУРКИ, КУРДЫ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]