Назарбаев предложил подготовить программу Тюркского совета, рассчитанную до 2040 года

Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) предложил переименовать Совет в Организацию тюркских государств.
«У меня два предложения. Первое - разработать программу Тюркское видение 2040 (год – ИФ). Второе - смена название ССТГ. Считаю, можно повысить совет до уровня организации. В этой связи, наш совет можно будет назвать Организацией тюркских государств», - сказал Назарбаев во вторник в Баку на 7-ом саммите ССТГ.
ССТГ создан в 2009 году. Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем – Венгрия.
Ф.Исазаде
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