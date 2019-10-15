Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0264 GBR   2.1477 TRY   0.2873

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.59 -1.11 Brent 59.35 -1.16

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.10.2019 13:07

Назарбаев предложил подготовить программу Тюркского совета, рассчитанную до 2040 года

Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) предложил переименовать Совет в Организацию тюркских государств.

«У меня два предложения. Первое - разработать программу Тюркское видение 2040 (год – ИФ). Второе - смена название ССТГ. Считаю, можно повысить совет до уровня организации. В этой связи, наш совет можно будет назвать Организацией тюркских государств», - сказал Назарбаев во вторник в Баку на 7-ом саммите ССТГ.

ССТГ создан в 2009 году. Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем – Венгрия.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАЗАРБАЕВ, ССТГ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Назарбаев предложил использовать финансовый центр "Астана" для развития партнерства между тюркоязычными странами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]