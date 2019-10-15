Назарбаев предложил подготовить программу Тюркского совета, рассчитанную до 2040 года

Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) предложил переименовать Совет в Организацию тюркских государств.

«У меня два предложения. Первое - разработать программу Тюркское видение 2040 (год – ИФ). Второе - смена название ССТГ. Считаю, можно повысить совет до уровня организации. В этой связи, наш совет можно будет назвать Организацией тюркских государств», - сказал Назарбаев во вторник в Баку на 7-ом саммите ССТГ.

ССТГ создан в 2009 году. Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем – Венгрия.

Ф.Исазаде