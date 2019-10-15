Сын Байдена заявляет, что не совершал нарушений во время работы в Украине и в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, работавший на Украине, отрицает свою причастность к каким-либо нарушениям за рубежом, сообщает ABC News во вторник.
"Совершил ли я какую-нибудь ошибку, связанную с нарушением этических норм? Исключено", - заявил он в интервью каналу.
При этом Хантер Байден не исключил, что, возможно, он и все же совершил ошибку, не осознав, что его действия могут косвенным образом навредить отцу. Он отметил, что не взял в расчет возможные последствия ведения бизнеса за рубежом для политической карьеры его отца - Джо Байдена.
"Я дал предлог некоторым бессовестным людям, чтобы те незаконным образом попытались навредить моему отцу. Вот, где я совершил ошибку. И я принимаю на себя за это полную ответственность", - добавил Байден.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.
Алиев провел совещание по социально-экономическим вопросам и бюджету - 2020
Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах
ВВС Азербайджана приняли на вооружение РЛС стандарта НАТО – Минобороны
Газпром ГМТ планирует в 2019г увеличить продажи газа в Татарстане на треть
Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,7%, в 2020г замедлится до 2,1% - МВФ
"Русснефть" хочет продолжить платить дивиденды на "префы", несмотря на их возможную продажу "Трастом"
Сборные Южной и Северной Кореи по футболу разошлись миром 0:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября - АТОР
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России
Caspian European Club организовал бизнес-тур на косметическую фабрику Gazelli Group
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго