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Дальнее зарубежье 15.10.2019 19:05

Сын Байдена заявляет, что не совершал нарушений во время работы в Украине и в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, работавший на Украине, отрицает свою причастность к каким-либо нарушениям за рубежом, сообщает ABC News во вторник.

"Совершил ли я какую-нибудь ошибку, связанную с нарушением этических норм? Исключено", - заявил он в интервью каналу.

При этом Хантер Байден не исключил, что, возможно, он и все же совершил ошибку, не осознав, что его действия могут косвенным образом навредить отцу. Он отметил, что не взял в расчет возможные последствия ведения бизнеса за рубежом для политической карьеры его отца - Джо Байдена.

"Я дал предлог некоторым бессовестным людям, чтобы те незаконным образом попытались навредить моему отцу. Вот, где я совершил ошибку. И я принимаю на себя за это полную ответственность", - добавил Байден.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.

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Тэги: США, БАЙДЕН, СЫН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]