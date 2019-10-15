Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0264 GBR   2.1477 TRY   0.2873

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.59 -1.11 Brent 59.35 -1.16

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.10.2019 17:15

Украинских депутатов предлагают лишать мандатов за прогулы

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает необходимым внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми за прогулы народных избранников смогут лишать депутатского мандата.

"Я вижу это так: надо вносить изменения, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Мне коллеги говорят, что у нас есть КЗоТ, то согласно КЗоТу никто не отвечает так, как народные депутаты. По кодексу, их лишить должности невозможно. Пока что перечень, по какой причине человек перестает быть народным депутатом, предусмотрен Конституцией, и прогулы пока что там, к сожалению, не учтены", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Он подчеркнул, что на любой работе человек должен работать, в том числе и народный депутат.

"По состоянию на сегодняшний день, будут изменения, которые позволят снимать заработную плату с народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, все ж таки нам удастся изменить законодательство и народные депутаты, если они будут заниматься другими делами - пусть они занимаются другими делами", - сказал спикер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ПРОГУЛЫ, НАКАЗАНИЕ


Похожие новости


"Слуга народа" может впервые в истории парламента Украины сформировать однопартийное большинство Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство на Украине Зеленский во вторник даст брифинг для СМИ после встречи с руководством парламента Парламент Украины может рассмотреть конституционные изменения о курсе страны в ЕС и НАТО 7 февраля МПА СНГ сохраняет флаг Украины в зале заседаний в надежде на возвращение представителя Верховной Рады Радикалы блокируют трибуну парламента Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]