Следующим шагом после введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом будет интегрированное управление границей с ЕС, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей... По сути, интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза", - сказал Кулеба в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.

Он пояснил, что "безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери".

"А интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - отметил украинский вице-премьер.

По его словам, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство - обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.