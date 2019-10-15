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СНГ 15.10.2019 17:42

В Украине нацелились на "интегрированное управление" границей с ЕС

Следующим шагом после введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом будет интегрированное управление границей с ЕС, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей... По сути, интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза", - сказал Кулеба в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.

Он пояснил, что "безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери".

"А интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - отметил украинский вице-премьер.

По его словам, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство - обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]