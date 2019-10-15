Следующим шагом после введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом будет интегрированное управление границей с ЕС, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей... По сути, интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза", - сказал Кулеба в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.
Он пояснил, что "безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери".
"А интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - отметил украинский вице-премьер.
По его словам, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.
"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство - обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.
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