В международной коалиции подтвердили, что вывели силы из Манбиджа

Военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ действительно покинули город Манбидж на севере Сирии, сообщил во вторник представитель коалиции Майлз Кэггинс.

"Силы коалиции намеренно покидают северо-восток Сирии. Мы ушли из Манбиджа", - написал он в своем твиттере.

Ранее близкие к сирийским курдам СМИ опубликовали видеоролики, на которых, по их утверждениям, виден процесс отвода американских военных на юг. В частности, можно увидеть едущий по дороге бронированный внедорожник, на котором установлен флаг США.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Сирии и Турции в районе города Манбидж, сам город, расположенный к северо-востоку от Алеппо, находится под контролем сирийских войск, заявили в Минобороны РФ.

"Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.