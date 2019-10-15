Суд в Эстонии отказался досрочно освободить пенсионера, осужденного за установку бомб в Таллине

В Эстонии Вируский (Viru) уездный суд во вторник отказался досрочно освободить 81-летнего пенсионера Мярта Рингмаа (Mart Ringmaa), приговоренного к 15-летнему заключению за установку в Таллине в 2001 и 2003 годах неразорвавшихся бомб.

"Суд не счел возможным его досрочное освобождение", - сообщила пресс-служба суда.

В то же время, в суде пояснили, что Рингмаа в настоящее время болен и, если назначенная медицинская экспертиза сочтет, что болезнь носит тяжелый характер, он может быть освобожден по состоянию здоровья.

Рингмаа не первый раз подает прошения о досрочном освобождении. Однако в 2018 году окружной суд, а до того и Вируский уездный суд сочли, что оснований для этого нет, так как сохраняется угроза совершения им новых преступлений.

Рингмаа был арестован в 11 ноября 2005 года, приговор вступил окончательно в силу в 2010 году, когда государственный суд не принял поданную его адвокатом кассационную жалобу. Все это время он находился в тюрьме.

Харьюский (Harju) уездный суд признал Рингмаа виновным в незаконном обращении со взрывными устройствами, покушении на убийство и мошенничестве с пенсионными данными.

Рингмаа получил в СМИ прозвище "паэский бомбист" за установку в Таллине на улице Паэ (Pae) в 2001 и 2003 года по счастливой случайности неразорвавшихся бомб.

В то же время суд оправдал Рингмаа по самым тяжелым статьям за недостаточностью улик. Так, согласно обвинению, в 1998-2005 годах Рингмаа организовал 11 взрывов, в основном в населенном русскоговорящими жителями части города Ласнамяэ (Lasnamae). Тогда погибли семеро и пострадали шесть человек, был нанесен материальный ущерб в размере свыше 7 млн крон.

Рингмаа свою причастность к взрывам отрицал. После его осуждения взрывы прекратились.