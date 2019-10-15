Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ вышла из города Манбидж и покидает северо-восток Сирии, сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлз Каггинс.
"Силы коалиции осуществляют продуманный вывод из северо-восточных районов Сирии. Мы уже ушли из Манбиджа", - написал во вторник Каггинс в своем микроблоге в Твиттере.
Накануне США объявили о том, что выводят свой воинский контингент со всей территории Сирии, за исключением гарнизона в Ат-Танфе на юге Сирии.
В Сирии находятся порядка двух тысяч американских военных.
Президент США объявил о решении вывести войска из Сирии вскоре после того, как Турция 9 октября начала на северо-востоке Сирии военную операцию против сирийских курдов, который Вашингтон поддерживал на протяжении последних нескольких лет.
В этих условиях курды договорились с Дамаском о том, что правительственные силы будут развернуты на границе с Турцией.
Подразделения сирийской армии уже начали эту операцию, войдя в ряд городов на севере страны.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что Манбидж находится под контролем сирийских войск, заявили в Минобороны РФ.
"Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами", - говорится в сообщении военного ведомства.
Российские военные заявили также, что военнослужащие США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком.
"В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - сообщили в Минобороны РФ.
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