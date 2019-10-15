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Пошлины США не нанесут существенного ущерба производителям кофе в ФРГ, заявляют в отрасли

Штрафные пошлины США не нанесут существенного ущерба кофейной отрасли в ФРГ, сообщила "Интерфаксу" представитель союза производителей и поставщиков кофе в Германии Deutscher Kaffeeverband Мириам Кубик.

"Немецкая кофейная отрасль экспортирует в разные страны, в том числе в США. Заявленные американской администрацией штрафные пошлины касаются и немецкого кофейного экспорта. Это не приведет к ощутимым потерям продукции, потому что Германия экспортирует кофе на разные мировые рынки", - сообщила Кубик во вторник.

США планируют с 18 октября ввести новые 25% пошлины в отношении стран ЕС, которые в значительной мере затронут традиционные продукты из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии. В "черный список" попали более 150 видов товаров.

Что касается продукции из Германии, пошлины затронут вафли, а также обжаренный в ФРГ кофе и растворимый кофе.

По словам Кубик, немецкий союз производителей кофе вместе с американским отраслевым союзом уже летом 2019 года выступил против вводимых пошлин.

"Штрафные пошлины вредят всем, кого они затрагивают, и немецкая кофейная экономика выступает за возможно свободную торговлю", - указала представитель союза.

В Германии работают такие известные на мировом рынке кофейные компании, как Darboven, Dallmayr, Tchibo и другие.

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Тэги: ФРГ, США, ПОШЛИНЫ, КОФЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]