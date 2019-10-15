США рассматривают вопрос о вывозе из Турции своего тактического ядерного оружия - СМИ

Американские власти рассматривают планы вывоза из Турции 50 ядерных авиабомб B61, которые хранятся на авиабазе Инджирлик, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники во властных структурах.
По их сведениям, вопрос о вариантах вывоза ядерного тактического оружия, которые находятся под американским контролем на авиабазе Инджирлик, рассматривается представителями государственного департамента и министерства энергетики, отвечающего за сохранность ядерных арсеналов.
Вопрос был поднят вслед за началом 9 октября военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских бойцов, которых поддерживали США.
По словам одного высокопоставленного представителя, ядерное оружие США в Турции в настоящее время фактически является заложником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Вывоз авиабомб означал бы конец турецко-американского альянса, а сохранение их там увековечит ядерную уязвимость, которую следовало бы устранить много лет назад, отметил он.
По имеющимся данным, за рубежом США располагают пятью базами, где хранится в общей сложности 150 тактических ядерных авиабомб. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии - по 20 единиц в каждой стране, а также в Италии - 40 и Турции - 50.
В понедельник Минфин США сообщил о введении американскими властями ограничительных мер против министерств обороны и энергетики Турции в ответ на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии. В его заявлении, в частности, говорится и о включении в санкционные списки министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.
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