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Макроэкономика 15.10.2019 17:19

МВФ резко понизил прогноз роста мировой торговли на 2019г после худшего за 7 лет полугодия

Темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками, прогнозирует Международный валютный фонд.

"Рост торговли практически остановился. В первом полугодии 2019 года объем мировой торговли был лишь на 1% выше, чем год назад - это самые низкие темпы роста с 2012 года", - говорится в октябрьской версии прогноза МВФ World Economic Outlook, опубликованной во вторник.

Новый прогноз на 2019 год предусматривает рост глобальной торговли на 1,1% после 3,6% в 2018 году. Это сразу на 1,4 процентных пункта хуже июльской версии прогноза, и на 2,3 п.п. - апрельской.

В 2020 году МВФ ожидает рост мировой торговли на 3,2% (на 0,5 п.п. и 0,7 п.п. соответственно хуже июльского и апрельского прогнозов).

Ухудшение прогноза главным образом произошло за счет переоценки роста торговли с участием развивающихся стран (снижение на 2019 г. с 2,9% до 0,7% по импорту, с 2,9% до 1,9% по экспорту).

Среди причин МВФ называет торговые конфликты и их влияние на настроения производителей, а также циклические факторы. Отрицательный вклад в темпы роста мирового показателя вносят слабые цифры торговли автомобилями и автокомпонентами, отмечает МВФ.

Ситуация в следующем году должна несколько улучшиться, но риски остаются. "Ослабление ряда временных факторов, наряду с некоторым восстановлением глобальной экономической активности в 2020 году, а также постепенным оживлением инвестиционного спроса в развивающихся экономиках, поддержат рост мировой торговли. Однако сохраняется существенная неопределенность в отношении будущей структуры цепочек добавленной стоимости в сфере технологий, что может оказать давление на рост торговли", - сказано в докладе.

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Тэги: МИР, ТОРГОВЛЯ, ОБОРОТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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