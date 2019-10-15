Белоруссия недополучила по экспорту $1,5 млрд из-за налогового маневра и грязной нефти из РФ - белорусский МИД

Белоруссия из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере и поставок в апреле загрязненной российской нефти недополучила по экспорту около $1,5 млрд, заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.
"За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд", - сказал Евдоченко, которого цитирует госагентство БелТА.
Перед заседанием президиума Совмина, где рассматриваются вопросы наращивания и диверсификации экспорта, Евдоченко сказал, что "из этой суммы ($1,5 млрд - ИФ) 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции, но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года".
Он также отметил, что снижение экспорта нефтепродуктов из-за поставок из РФ некондиционной нефти привело к уменьшению доли Евросоюза в торговом балансе. В связи с этим не удалось обеспечить запланированный уровень диверсификации экспорта. "В этом году ровно на долю 30% мы вышли на рынках дальнего зарубежья. В части России и рынка ЕС произошло смещение в пользу РФ в связи с той ситуацией, которую мы имеем по рынку нефти и нефтепродуктов. Налоговый маневр привел к возрастанию доли Российской Федерации и уменьшению рынка Европейского союза за счет потерь по поставкам нефтепродуктов", - пояснил первый замминистра.
Как сообщалось со ссылкой на Белстат, в январе-июле 2019 года Беларусь экспортировала 6,15 млн тонн нефтепродуктов, что на 18,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. После падения в апреле-июне показатель затем приблизился к среднемесячному уровню первого квартала (1 млн тонн). Снижение экспорта нефтепродуктов было вызвано нефтяным форс-мажором из-за поставок загрязненной хлоридами нефти из РФ.
Ранее также сообщалось, что ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК, эксклюзивный госэкспортер нефтепродуктов в Беларуси) в 2019 году сохранит экспорт нефтепродуктов на прошлогоднем уровне, несмотря на приостановку поставок на внешние рынки в апреле-мае из-за поступления в Беларусь загрязненной хлоридами нефти.
"По итогам года мы выйдем на те же объемы, что и в прошлом году - 11 млн тонн. Поставки ведутся на традиционные рынки", - сообщил в конце сентября заместитель генерального директора БНК Сергей Гриб.
Беларусь в 2018 году сократила экспорт нефтепродуктов на 3,1% по сравнению с 2017 годом - до 11,93 млн тонн.
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