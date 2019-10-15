Меркель прогнозирует трудные переговоры по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель обещает работать до последнего, чтобы обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС, сообщают во вторник германские СМИ.
"То, что они делают (участники переговоров по Brexit - ИФ), похоже на создание квадрата из круга. Это очень, очень сложно", - заметила канцлер.
Меркель обратила внимание на трудности, которые возникают из-за желания Соединенного Королевства покинуть таможенный союз ЕС и необходимости при этом сохранить открытую границу между Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.
В то же время лидер ФРГ подчеркнула готовность ЕС к ситуации, если соглашение между сторонами не будет достигнуто.
По ее словам, после Brexit Британия превратится в "конкурента, соседствующим с Европой, и это потребует от ЕС еще большей конкурентоспособности и готовности брать на себя геополитическую ответственность".
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.
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