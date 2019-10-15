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СНГ 15.10.2019 20:02

Росатом будет сотрудничать с ОАЭ в мирном атоме

Российская госкорпорация "Росатом" подписала меморандум о взаимопонимании с Корпорацией по атомной энергии ОАЭ, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ предполагает сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях.

Несколько лет назад российская госкорпорация проводила non-deal road show в ОАЭ. Как сообщал журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев, компания планировала предложить инвесторам помимо традиционных продуктов и неэнергетические

В опубликованной ранее закупочной документации "Атомэнергопрома" встречи с инвесторами были обозначены как "подготовительный этап выпуска и размещения ценных бумаг" (о каких ценных бумагах идет речь, не уточнялось), их организацию компания поручила Societe Generale и GPB International.

Как пояснял "Интерфаксу" тогда источник в "Росатоме", госкорпорация присматривается к новому направлению, non-deal road show проводится для поиска потенциальных инвесторов и подтверждения наличия у них заинтересованности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, РОСАТОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]